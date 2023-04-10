Рамзан Кадыров отреагировал на обращение Хамзата Чимаева к казахскому народу

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров оценил сообщение бойца UFC Хамзата Чимаева казахскому народу.

«Чеченцы и казахи всегда были братьями, я желаю вам всем здоровья, счастья, любви, благополучия, пусть Всевышний в этот месяц Рамадан принесет вам много бараката, в каждом народе есть люди, которые недалекого ума, им тоже пожелаем всего хорошего, пусть всевышний направит их на тот путь, где они будут объединять наши народы, а не разделять их, Иншааллах постараюсь в скором времени приехать в Казахстан и порадовать своих братьев», – заявил Чимаев на своей странице в социальных сетях.

Рамзан Кадыров позитивно отреагировал на слова Хамзата, поставив лайк к публикации.

Ранее боец из Казахстана Шавкат Рахмонов опубликовал в соцсети фото, на котором он сидит на троне из волчьих шкур, подписав его: «Некоторые говорят, что они — волки… Волки под нами!», на что Чимаев отреагировал комментарием: «Называться волком в жизни — это честь, чем быть шакалом по жизни». Позже казахстанец удалил текст из поста.

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«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

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