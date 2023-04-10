Озвучен гонорар Нурданбека за бой с Гарсией

Озвучен гонорар этнического казаха из Китая Сайрана Нурданбека (39-11) за бой с американцем Стивом Гарсией (14-5) на турнире UFC 287 в Майами (США).

За этот поединок Нурданбек заработал 27 000 долларов (22 000 долларов — гарантированный гонорар, 5 000 долларов — спонсорский бонус). Что касается выплаты его сопернику, то Гарсия получил 71 000 долларов (33 000 долларов — гарантированный гонорар, 33 000 долларов — бонус за победу, 5 000 долларов — спонсорский бонус).

Напомним, Стив Гарсия нокаутировал Сайрана Нурданбека во втором раунде. Для казаха это был пятый бой в UFC: на данный момент у него в промоушне три победы и два поражения.

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