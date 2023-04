Художник из США в честь дня рождения Головкина нарисовал его портрет

Американский художник Крис Смолл поздравил казахстанского боксера Геннадия Головкина и нарисовал его портрет.

«Мой карандашный набросок родившегося сегодня Геннадия Головкина! С днем ​​рождения. Что думаете о бойце и рисунке?», – подписал художник работу.

My pencil sketch of Gennady Golovkin, born today. Туылған күніңмен. What do you think of the fighter and the sketch?#boxing #boxingart #GGG pic.twitter.com/ktywMcGsmw