Художник из США в честь дня рождения Головкина нарисовал его портрет
Американский художник Крис Смолл поздравил казахстанского боксера Геннадия Головкина и нарисовал его портрет.
«Мой карандашный набросок родившегося сегодня Геннадия Головкина! С днем рождения. Что думаете о бойце и рисунке?», – подписал художник работу.
My pencil sketch of Gennady Golovkin, born today. Туылған күніңмен. What do you think of the fighter and the sketch?#boxing #boxingart #GGG pic.twitter.com/ktywMcGsmw— Chris Small Art (@chrissmallart) April 8, 2023
Восьмого апреля Головкину исполнился сорок один год.
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