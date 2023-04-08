Художник из США в честь дня рождения Головкина нарисовал его портрет

Теги Геннадий Головкин Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Американский художник Крис Смолл поздравил казахстанского боксера Геннадия Головкина и нарисовал его портрет.

«Мой карандашный набросок родившегося сегодня Геннадия Головкина! С днем ​​рождения. Что думаете о бойце и рисунке?», – подписал художник работу.

Восьмого апреля Головкину исполнился сорок один год.

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

Эрик Моралес: «Промоутеры Головкина сказали, что он уходит из бокса на неопределенный срок»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий