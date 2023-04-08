Том Леффлер поздравил братьев Головкиных с днем рождения

Промоутер Том Леффлер поздравил экс-чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF Геннадия Головкина и его брата, Максима Головкина, с днем рождения. Восьмого апреля братьям Головкиным исполнился 41 год.

«Поздравляем Геннадия и Максима с 41-летием. Это было отличное путешествие по созданию бренда #GGG во всем мире с таким количеством нокаутов и защит титула чемпиона мира на стольких аншлаговых аренах. С нетерпением жду еще», – отметил Леффлер в социальных сетях.

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