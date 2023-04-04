Головкин сохранил место в топ-5 рейтинге Boxrec
Портал BoxRec представил свою версию рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Отказавшийся от титулов от титулов чемпиона мира IBF и WBA Геннадий Головкин сохранил за собой пятое место.
Рейтинг боксеров pound-for-pound по версии BoxRec:
1. Сауль Альварес (Мексика);
2. Дмитрий Бивол (Россия);
3. Теренс Кроуфорд (США);
4. Наоя Иноуэ (Япония);
5. Геннадий Головкин (Казахстан);
6. Шакур Стивенсон (США);
7. Эррол Спенс-младший (США);
8. Стивен Фултон (США);
9. Брэндон Фигероа (США);
10. Тайсон Фьюри (Великобритания).
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