Головкин сохранил место в топ-5 рейтинге Boxrec

Портал BoxRec представил свою версию рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Отказавшийся от титулов от титулов чемпиона мира IBF и WBA Геннадий Головкин сохранил за собой пятое место.

Рейтинг боксеров pound-for-pound по версии BoxRec:

1. Сауль Альварес (Мексика);

2. Дмитрий Бивол (Россия);

3. Теренс Кроуфорд (США);

4. Наоя Иноуэ (Япония);

5. Геннадий Головкин (Казахстан);

6. Шакур Стивенсон (США);

7. Эррол Спенс-младший (США);

8. Стивен Фултон (США);

9. Брэндон Фигероа (США);

10. Тайсон Фьюри (Великобритания).

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