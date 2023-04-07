Нурданбек сделал вес перед пятым боем в UFC

9 апреля, этнический казах из Китая Сайран Нурданбек (39-10) выступит на турнире UFC 287, в рамках которого он проведет бой с американским файтером Стивом Гарсией (13-5).

Сегодня прошла процедура взвешивания, где Сайран показал 66,22 килограмма.

Для Нурданбека это будет пятый бой в UFC. Он одержал три победы и потерпел одно поражение.

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

Эрик Моралес: «Промоутеры Головкина сказали, что он уходит из бокса на неопределенный срок»