Нурданбек сделал вес перед пятым боем в UFC

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9 апреля, этнический казах из Китая Сайран Нурданбек (39-10) выступит на турнире UFC 287, в рамках которого он проведет бой с американским файтером Стивом Гарсией (13-5).

Сегодня прошла процедура взвешивания, где Сайран показал 66,22 килограмма.

Для Нурданбека это будет пятый бой в UFC. Он одержал три победы и потерпел одно поражение.

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