Азат Максум озвучил сроки дебютного боя в UFC
Боец UFC из Казахстана Азат Максум раскрыл детали контракта с промоушеном.
«Контракт рассчитан на четыре боя. По срокам – полтора года. Стандарт. Насчет дебюта – пока неизвестно. Думаю, летом или осенью уже дадут бой, – поделился информацией новоиспеченный боец UFC.
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