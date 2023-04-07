Азат Максум озвучил сроки дебютного боя в UFC

Боец UFC из Казахстана Азат Максум раскрыл детали контракта с промоушеном.

«Контракт рассчитан на четыре боя. По срокам – полтора года. Стандарт. Насчет дебюта – пока неизвестно. Думаю, летом или осенью уже дадут бой, – поделился информацией новоиспеченный боец UFC.

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