Менеджер Максума о дебюте Азата в UFC: «Мы готовы хоть через две недели, но спешки нет»

Президент лиги OCTAGON, менеджер Азата Максума Нураддин Садыков рассказал о деталях подписания бойца в UFC и сроках дебюта:

«Об этом стало известно, еще несколько дней назад, но мы ждали пока закончиться кое-какие процедуры с UFC. Готовились к объявлению именно сегодня. Это очень хорошая новость. За последние несколько дней уже второй казахстанец из одной весовой категории подписал контракт с UFC – это бомба! Что касается боя, то нам без разницы, но никакой спешки нет. Когда процесс подписания контракта уже шел, Азат начал размеренную и полноценную подготовку, без травм и всего остального. Прилетел в Америку, прошел акклиматизацию и приступил к двухразовым тренировкам. Мы готовы выступить хоть через две недели, если такая возможность будет. Суть этого контракта в том, что Максум не будет выходить кому-то на замену. Как мы ранее и заявляли, мы не хотим зайти через форточку, а намерены сделать это через парадную дверь. Так все и произошло»

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