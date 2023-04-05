Нурмаганбет проведет бой с венесуэльцем Рондоном

Промоутерская компания Suleimen Promotion анонсировала следующий бой казахстанского профи Бека Нурмаганбета

15 апреля он проведет бой в США против венесуэлца Эбера Рондона (20-3, 13 КО).

25-летний Бек Нурмаганбет в предыдущий раз встречался в октябре прошлого года в Мехико с местным боксером Лусиано Чапарро Араухо, которого удосрочил во втором раунде.

Эбер Рондон уже встречался с другим казахстанцем Турсынбаем Кулахметом, проиграв нокаутом в 2021 году.

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