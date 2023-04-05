Жумагулов о новом сопернике: «Хороший, молодой»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов в социальных сетях опубликовал видеообращение, где рассказал о том, что бой 7 мая состоится и уже подобран новый соперник:

«Мой соперник травмировался, снялся с боя, но мне сразу нашли замену. Пацан должен был драться в конце апреля, но у него тоже снялся соперник и нас свели. Соперник хороший, молодой, так что будет интересный бой»

Жумагулов должен был драться с Нейтом Манесом, однако американец снялся из-за травмы.

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