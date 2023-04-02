Уроженка Казахстана Алексеева о подготовке к бою в UFC: «Самое главное – согнать вес, функционально подготовиться»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Российский боец UFC Ирина Алексеева в эксклюзивном интервью MMA.Metaratings.ru рассказала о подготовке к дебютному поединку в организации против Стефани Эггер.

«К бою с Эггер я готовлюсь с Таней Постарнаковой. Еще к нам подъехала из Нальчика чемпионка мира по рукопашному бою Роза Кныш. Тренируемся в «Ратиборце» в Екатеринбурге с ребятами. Меня готовят тренера и по боксу, и по муай-тай, и по вольной борьбе, и по ММА. Парни в группе очень помогают, встают в спарринги. От всех тренеров чувствую поддержку. О настрое говорить пока рано, но мы заряжены 24 на 7, теперь самое главное – согнать вес, функционально подготовиться. Что касается моих угловых, пусть это останется сюрпризом, но я сразу скажу, что это люди из России, но которые живут сейчас вы Америке. Вы даже немножко удивитесь», – сказала Алексеева.

Напомним, Алексеева родилась в казахстанском городе Атырау, и в 14 лет переехала в Россию.

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