Уроженка Казахстана в апреле дебютирует в UFC
Уроженка Казахстана Ирина Алексеева (4-1) 29 апреля дебютирует на турнире UFC Vegas 72.
В своем первом бою в лучшей лиге мира она встретится с представительницей Швейцарии Штефани Эггер (8-3).
Ирина родилась в Атырауской области, поселке Жумыскер, где и прожила до 14 лет.
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