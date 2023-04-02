Уроженка Казахстана в апреле дебютирует в UFC

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Уроженка Казахстана Ирина Алексеева (4-1) 29 апреля дебютирует на турнире UFC Vegas 72.

В своем первом бою в лучшей лиге мира она встретится с представительницей Швейцарии Штефани Эггер (8-3).

Ирина родилась в Атырауской области, поселке Жумыскер, где и прожила до 14 лет.

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