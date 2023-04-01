Битва английских гигантов и немецкая классика в кэфах от Olimpbet

1 апреля «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» встретятся в АПЛ, а «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге.

АПЛ. 29-й тур. «Манчестер Сити» – «Ливерпуль», 1 апреля, 17:30 (время Астаны)

Сразу после возобновления чемпионата Премьер-лиги, связанного со стартовавшим отборочным циклом Евро-2024, поклонников английского футбола ждет ярчайший матч – «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль».

В составе обоих грандов АПЛ немало представителей сборных разных стран, поэтому и «горожане», и «скаузеры» порядка двух недель готовились к очной дуэли в крайне ограниченном контингенте.

Между тем, ближайший матч очень важен как для команды Пепа Гвардиолы, так и для коллектива Юргена Клоппа. «Ман Сити» ведет яростную погоню за убежавшим в отрыв лидером – «Арсеналом», и любая очковая потеря «горожан» приблизит «канониров» к завоеванию титула.

«Ливерпуль» же еще не оставил попыток финишировать в зоне Лиги чемпионов. Но пока мерсисайдцы только шестые, и им тоже никак нельзя оступаться, чтобы в следующем сезоне иметь возможность выступать в главном еврокубке.

Предыдущий очный матч между этими соперниками, состоявшийся в 1/8-й финала Кубка Англии, остался за «горожанами» – 3:2. Однако три встречи до этого взяли«скаузеры», в том числе – и игру первого круга текущего чемпионата, завершившуюся на «Энфилде» победой хозяев со счетом 1:0.

На этот раз эксперты Olimpbet полагают, что у «Манчестер Сити» шансов на победу заметно больше: П1 – 1.63, Х – 4.27, П2 – 5.36. При этом букмекеры верят, что центральный матч 29-го тура АПЛ будет достаточно результативным: Тот (2.5) М – 2.34, Б – 1.64.

Бундеслига. 26-й тур. «Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд). 1 апреля, 22:30

Сборники «Баварии», вернувшиеся из расположения своих национальных команд, с удивлением для себя обнаружили, что у мюнхенского клуба новый главный тренер. Руководство «красной машины», раздосадованное потерянным ею лидерством в Бундеслиге, внезапно решило отправить в отставку Юлиана Нагельсманна, хотя еще совсем недавно выказывало ему полную поддержку. Теперь рулить немецким гегемоном будет Томас Тухель, который после увольнения из «Челси» более полугода ходил без работы.

В «Боруссии» же все спокойно. Дортмундцы, похоже, оправились от вылета из Лиги чемпионов и ничьей с «Шальке», разгромив в минувшем туре «Кельн» со счетом 6:1. Это, вкупе с поражением баварцев от «Байера»,вывело их на первое место в таблице чемпионата.

Тем не менее аналитики Olimpbet считают «Баварию» безоговорочным фаворитом предстоящего немецкого derKlassiker: П1 – 1.48, Х – 5.37, П2 – 5.76. При этом самый популярный букмекер Казахстана считает, что отличиться, скорее всего, удастся и тем, и другим: Обе забьют: да –1.48, Обе забьют: нет – 2.66.

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