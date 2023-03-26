Каспер Шмейхель о поражении Казахстану: «Это больше никогда не должно повториться»

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Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель прокомментировал поражение от Казахстана (2:3) в матче квалификации ЧЕ-2024.

– Это было наивно. Такого просто не должно быть. В перерыве мы говорили о том, что нельзя заранее уверовать в свою победу, против кого бы ты ни играл. Все началось с пенальти, но это не оправдание, потому что мы должны быть достаточно сильными, чтобы подняться.

Во втором тайме мы были совсем не в форме – это не то, что характеризует нашу команду, поэтому я старался завести ребят. Что ж, это действительно хороший урок. Если такое произойдет снова, то нам уже есть на что ссылаться, поэтому подобное больше никогда не должно повториться, – сказал Шмейхель. 

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2 комментария

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laudrup
Ответ Kerei
Ещё разок в Дании повторится и все.
В Дании казахи получат мешок.
Но, это ничуть не принижает сегодняшнюю победу.
+1
-2
-1
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Kerei
Ещё разок в Дании повторится и все.
+5
0
+5
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