Капитан сборной Дании Симон Кьер о поражении Казахстану: «Не знаю, что это было»

Капитан сборной Дании Симон Кьер прокомментировал поражение от Казахстана (2:3) в матче квалификации Евро-2024.

– Ох, я должен следить за тем, что говорю прямо сейчас. Это неловко. Нельзя вести 2:0 и вот так проиграть 2:3. Не знаю, что это было. Во втором тайме мы бегали за мячом, а не владели им – в этом вся разница. Но мы должны взять на себя ответственность и двигаться дальше, – сказал Кьер.

Напомним, в первом тайме датчане вели со счетом 2:0 – дублем отметился Расмус Хойлунд, однако после перерыва казахстанцы забили три мяча: отличились Бактиер Зайнутдинов (с пенальти), Асхат Тагыберген и Абат Аймбетов.

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