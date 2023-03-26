Капитан сборной Дании Симон Кьер о поражении Казахстану: «Не знаю, что это было»
Капитан сборной Дании Симон Кьер прокомментировал поражение от Казахстана (2:3) в матче квалификации Евро-2024.
– Ох, я должен следить за тем, что говорю прямо сейчас. Это неловко. Нельзя вести 2:0 и вот так проиграть 2:3. Не знаю, что это было. Во втором тайме мы бегали за мячом, а не владели им – в этом вся разница. Но мы должны взять на себя ответственность и двигаться дальше, – сказал Кьер.
Напомним, в первом тайме датчане вели со счетом 2:0 – дублем отметился Расмус Хойлунд, однако после перерыва казахстанцы забили три мяча: отличились Бактиер Зайнутдинов (с пенальти), Асхат Тагыберген и Абат Аймбетов.
- Дата проведения
- 26 марта, 16.00, «Астана Арена»
- Голы:
- 0:1 – 21 Хейлунд, 0:2 – 36 Хейлунд, 1:2 – 73, пенальти Зайнутдинов, 2:2 – 86 Тагыберген, 3:2 – 89 Аймбетов.
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Казахстан –
Шацкий, Габышев (Скворцов, 34), Малый (Ерланов, 46), Марочкин, Алип, Вороговский, Бейсебеков (Дарабаев, 83), Тагыберген, Зайнутдинов (Исламхан, 79), Оразов, Самородов (Аймбетов, 78).
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Дания –
Шмейхель, Ба (Ларсен, 65), Кьер, Нельссон, Мэле (Кристенсен, 83), Нергор, Хейбьерг, Йенсен (Биллинг, 65), Дамсгор (Дарами, 65), Винд (Брэйтуэйт, 87), Хейлунд.
- Удаление:
- Аймбетов (90).
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