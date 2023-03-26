Капитан сборной Дании Симон Кьер о поражении Казахстану: «Не знаю, что это было»

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Капитан сборной Дании Симон Кьер прокомментировал поражение от Казахстана (2:3) в матче квалификации Евро-2024.

– Ох, я должен следить за тем, что говорю прямо сейчас. Это неловко. Нельзя вести 2:0 и вот так проиграть 2:3. Не знаю, что это было. Во втором тайме мы бегали за мячом, а не владели им – в этом вся разница. Но мы должны взять на себя ответственность и двигаться дальше, – сказал Кьер.

Напомним, в первом тайме датчане вели со счетом 2:0 – дублем отметился Расмус Хойлунд, однако после перерыва казахстанцы забили три мяча: отличились Бактиер Зайнутдинов (с пенальти), Асхат Тагыберген и Абат Аймбетов. 

Казахстан – Дания 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
26 марта, 16.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 21 Хейлунд, 0:2 – 36 Хейлунд, 1:2 – 73, пенальти Зайнутдинов, 2:2 – 86 Тагыберген, 3:2 – 89 Аймбетов.
КазахстанШацкий, Габышев (Скворцов, 34), Малый (Ерланов, 46), Марочкин, Алип, Вороговский, Бейсебеков (Дарабаев, 83), Тагыберген, Зайнутдинов (Исламхан, 79), Оразов, Самородов (Аймбетов, 78).
ДанияШмейхель, Ба (Ларсен, 65), Кьер, Нельссон, Мэле (Кристенсен, 83), Нергор, Хейбьерг, Йенсен (Биллинг, 65), Дамсгор (Дарами, 65), Винд (Брэйтуэйт, 87), Хейлунд.
Предупреждения:
Аймбетов (90), Хейлунд (90), Шацкий (90).
Удаление:
Аймбетов (90).

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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