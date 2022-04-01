Главный тренер сборной Казахстана по боксу Сатжанов о результатах юношей: «Мы вообще не проигрывали узбекам. А теперь даже индийцы вперед нас вышли»

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов прокомментировал результаты юношеской сборной на Азиаде и о совмещении профессионального и любительского бокса.

— Вас удивили последние результаты нашей юношеской сборной на Азиаде? То, что впереди нашей страны была Индия. Узбекистан — еще ладно, можно предположить. Но Индия... Лично нас это всех удивило.

— Я утром построил и ругал всех, говорю: «Что такое, ребята?». В Дубае у нас восемь первых мест было, у узбеков — три, в Монголии до этого у нас было шесть первых, у них — два, в Филиппинах у нас восемь первых мест было, у них — три или четыре. Мы вообще не проигрывали узбекам. А теперь даже индийцы вперед нас вышли. Сильно обидно было за бокс, за державу. А так у нас есть ребята во всех областях...

Наверное, просто подготовка — чуть неправильно ребят подвели. Ситуация в Казахстане и по всему миру, пандемия, и многие не тренировались и нужный объем не набрали.

— В Узбекистане мы видим на примере Хасанбоя Дусматова, что там многие сборники то в профи, то в любителях выступают. Как вы к этому относитесь — положительно или отрицательно?

— Некоторые специалисты говорят, что это вообще разные виды спорта — как бокс и кикбоксинг. На примере последнего чемпионата мира...

Бек Нурмаганбет — хороший боксер, чемпион Азии. Но проиграл первый же бой, потому что было мало времени. Если бы было побольше — может, могли бы его подвести, подготовить. А в профессиональном боксе — шесть, восемь, десять, двенадцать раундов...

Там они потихоньку готовят атаку, силы берегут к последним раундам. А тут — три по три, тут надо быстрее думать, быстрее мыслить. Поэтому я и говорю, что любительский бокс и профи — это как разные виды спорта.

На примере того же Дусматова — вы видели чемпионат мира, где мы его в первом же бою выиграли. А сейчас он уже тренируется и набирает былую форму, потихоньку входит, в Болгарии я его видел — уже получше стал.

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