Кубок Гагарина: ЦСКА мчится навстречу «армейскому» дерби в полуфинале

25 марта состоится пятый матч полуфинала Западной конференции между московским ЦСКА и «Локомотивом» из Ярославля. Самый надежный казахстанский букмекер Olimpbet дал расклады на эту игру.

ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Ярославль). 25 марта, 20:00 (время Астаны)

Счет в серии – 3:1

Вполне вероятно, что «армейцы» добились решающего преимущества в четвертьфинальном противостоянии Кубка Гагарина с «железнодорожниками», выиграв в Ярославле четвертый матч в серии.

У ЦСКА и так было преимущество своего льда из-за более высокого номера посева в плей-офф, а теперь они имеют прекрасный шанс завершить спор с «Локомотивом» в родных стенах досрочно.

В четвертой игре волжане привычно перебросали москвичей (25-14), однако столичное нападение снова действовало намного эффективнее, установив окончательный счет 3:1 голом в пустые ворота.

Главному тренеру «Локомотива» Игорю Никитину нужно срочно что-то делать с КПД команды в атаке. Хотя, возможно, уже поздно. «Железнодорожникам» предстоит совершить подвиг по расписанию, причем не один. Для выхода в финал Западной конференции, где уже своего соперника дожидается питерский СКА, ярославцам необходимо выигрывать трижды подряд. А в соперниках у них, если кто забыл, действующий обладатель Кубка Гагарина.

Нельзя сказать, что эксперты Olimpbet вообще не верят в успех «Локо» в ближайшей встрече, хотя шансы ЦСКА на победу все равно оцениваются гораздо выше: П1 – 2.09, Х – 3.65, П2 – 3.35. Кроме того, аналитики сомневаются, что пятый матч серии будет очень результативным: Тот (4.5) М – 1.64, Б – 2.25.

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