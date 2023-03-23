Квалификация Евро-2024. Казахстан проиграл Словении
Сборные Казахстана и Словении встретились в 1-м туре квалификации Евро-2024.
На гол Максима Самородова словенцы ответили взятием ворот от Давида Брекало и Жана Випотника.
Евро-2024
Отборочный турнир
- Дата проведения
- 23 марта, 18.00, «Астана Арена»
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Казахстан –
Шацкий, Габышев (Каиров, 68), Малый, Быстров (Ерланов, 79), Марочкин, Вороговский, Оразов, Самородов (Исламхан, 63), Дарабаев (Бейсебеков, 79), Тагыберген, Аймбетов (Зайнутдинов, 63).
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Словения –
Облак, Карничник, Блажич (Брекало, 5), Бийол, Балковец (Зайц, 46), Стоянович, Вербич (Ловрич, 70), Горенц-Станкович, Гнезда-Черин, Целар (Випотник, 70), Шешко.
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