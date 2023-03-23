Квалификация Евро-2024. Казахстан проиграл Словении

Теги сборная Словении по футболу результаты сборная Казахстана по футболу квалификация Евро-2024 Максим Самородов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Сборные Казахстана и Словении встретились в 1-м туре квалификации Евро-2024.

На гол Максима Самородова словенцы ответили взятием ворот от Давида Брекало и Жана Випотника.

Евро-2024

Отборочный турнир

Казахстан – Словения 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
23 марта, 18.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23 Самородов, 1:1 – 47 Брекало, 1:2 – 78 Випотник.
КазахстанШацкий, Габышев (Каиров, 68), Малый, Быстров (Ерланов, 79), Марочкин, Вороговский, Оразов, Самородов (Исламхан, 63), Дарабаев (Бейсебеков, 79), Тагыберген, Аймбетов (Зайнутдинов, 63).
СловенияОблак, Карничник, Блажич (Брекало, 5), Бийол, Балковец (Зайц, 46), Стоянович, Вербич (Ловрич, 70), Горенц-Станкович, Гнезда-Черин, Целар (Випотник, 70), Шешко.
Предупреждения:
Стоянович (45), Быстров (55), Оразов (66).

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1 комментарий

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Тот-Самый-Парень В-Очках
В первом тайме нормально играли.
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