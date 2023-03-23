Санжар Адилов о UFC: «Я готов конкурировать с топами в UFC»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Санжар Адилов Спорт Казахстана

Казахстанский боец Санжар Адилов прокомментировал свое обращение к президенту UFC: 

«На сегодняшний день я считаю, что готов конкурировать с топами в UFC. Если получится туда подписаться, я покажу там силу воли и дух казахского народа! Братья, дайте шума в комментариях! Максимальный репост приветствуется! Погнали»

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