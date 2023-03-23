Санжар Адилов о UFC: «Я готов конкурировать с топами в UFC»

Казахстанский боец Санжар Адилов прокомментировал свое обращение к президенту UFC:

«На сегодняшний день я считаю, что готов конкурировать с топами в UFC. Если получится туда подписаться, я покажу там силу воли и дух казахского народа! Братья, дайте шума в комментариях! Максимальный репост приветствуется! Погнали»

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»