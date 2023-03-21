Гамзат Хирамагомедов: «Поражение в Казахстане было недоразумением»

Гамзат Хирамагомедов о бое с Дауреном Ермековым:

«Я сделал работу над ошибками, улучшаю себя. Считаю, что поражение в Казахстане было недоразумением, и в Самаре все станет так, как должно было быть изначально»

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»