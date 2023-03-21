Даурен Ермеков о бое с Хирамагмомедовым: «Для кого-то трилогия, для кого-то обычный бой»

Даурен Ермеков о бое с Гамзатом Хирамагомедовым:

«Для кого-то трилогия, для кого-то обычный бой. Гамзат меня выиграл по любителям, я выиграл в профи. Для меня это обычный бой, я могу и четвертый и пятый раз подраться, ничего личного, кого дадут, с тем и выйду»

Бой пройдет 25 марта в Самаре

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