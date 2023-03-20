Жанкош Тураров и Алехандро Менесес провели дуэль взглядов перед боем за титул IBO

Боксер из Казахстана Жанкош Тураров (26-0, 19 КО) и представитель Мексики Алехандро Менесес (16-5, 9 КО) провели дуэт взглядов перед боем за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии IBO.

Поединок Жанкош Тураров – Алехандро Менесес состоится 21 марта в Алматы. На кону будет стоять титул IBO, который принадлежит мексиканскому боксеру.

Тураров свой последний бой проводил в декабре 2022 года, когда победил опытного венесуэльца Луиса Энрике Ромеро. Менесес завоевал свой титул IBO в апреле 2022 года, неожиданно для всех победив в Великобритании местного проспекта Сэма Максвелла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҚӘСІПҚОЙ БОКС КОМИССИЯСЫ (@kazakhstan_boxing_commission)

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