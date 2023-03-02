Алехандро Менесес о бое с Жанкошом Тураровым: «Его ждут большие проблемы»

Чемпион мира по версии IBO в первом полусреднем весе мексиканец Алехандро Менесес прокомментировал предстоящий поединок против казахстанца Жанкоша Турарова.

– Алехандро, расскажите о предстоящем бое в Казахстане?

– Подготовка к бою проходит хорошо, проводим спарринги. До вылета в Казахстан осталось немного. Меня ждет долгий путь. Но я уверен, что привезу пояс обратно домой. Для Жанкоша это будет самый тяжелый бой в карьере.

– Что скажете о своем сопернике?

– Я знаю, что в профессионалах он идет без поражений. В целом, это крепкий боксер. Но он еще не встречался с такой оппозицией. Я нанесу ему первое поражение в карьере на его же территории. Если он будет не в оптимальной форме, то его ждут большие проблемы. Это будет интересный и зрелищный поединок, сказал Менесес в интервью с корреспондентом Prosports.kz

Напомним, что бой Жанкош Тураров – Алехандро Менесес состоится 21 марта в Алматы.

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