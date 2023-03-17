Naiza запускает платные трансляции

Ведущая казахстанская MMA лига Naiza запускает систему платной трансляции во время боев мейн-карда Naiza 50.

Плата за просмотр боев мейн карда составит – 990 тенге. Покупка доступна на сайте www.naiza.tv

Нурбек Карабала, президент лиги:

«Трансляция спортивных событий сегодня очень востребована среди любителей спорта. Например, широкой популярностью среди зрителей пользуются платные стримы для просмотра спортивных событий, которые предлагают WWE, UFC, бокс. Во-первых, в модели с оплатой за просмотр легче определить, чего хочет зритель. Во-вторых, это выводит спортивные события в Казахстане на новый уровень. Если мы добьемся успеха в этом деле, то у нас будет больше возможностей взрастить и представить миру качественных и сильных бойцов как Шавкат Рахмонов. Мы не предлагаем модель подписки. Мы приглашаем поддержать через платную трансляцию доходы бойцов».

Напоминаем, 20 марта в спортивном комплексе «ADD Arena» города Алматы пройдет юбилейный турнир Naiza 50.

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