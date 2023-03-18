Артем Резников: «Наш бой с Баговым маловероятен»

Боец ACA Артем Резников прокомментировал возможность боя с Али Баговым.

– Наш бой маловероятен, мне не интересен Али Багов. Мне не интересно сейчас: он проиграл Дауду Шайхаеву. Я бы с Даудом подрался. Молодец парень: это первый его топ в соперниках и он хорошо себя показал.

Дауд Шайхаев победил Али Багова раздельным решением судей на турнире ACA 154.

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