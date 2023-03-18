Спарринг-партнер Физиева Донченко о бое Резников – Вартанян: «Для меня Артем – фаворит»

Теги Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Рафаэль Физиев Артем Резников Спорт Казахстана

Боец зала Tiger Muay Thai, спарринг-партнер Рафаэля Физиева Даниель Донченко в интервью NAIZADAI о бое Резников – Вартанян:

«Это будет яркий бой, это два спортсмена с высоким уровень. Для меня фаворит Артем, но ни в коем случае нельзя списывать со счетов Вартаняна»

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