Спарринг-партнер Физиева Донченко о бое Резников – Вартанян: «Для меня Артем – фаворит»
Боец зала Tiger Muay Thai, спарринг-партнер Рафаэля Физиева Даниель Донченко в интервью NAIZADAI о бое Резников – Вартанян:
«Это будет яркий бой, это два спортсмена с высоким уровень. Для меня фаворит Артем, но ни в коем случае нельзя списывать со счетов Вартаняна»
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