Спарринг-партнер Физиева Донченко о бое Резников – Вартанян: «Для меня Артем – фаворит»

Боец зала Tiger Muay Thai, спарринг-партнер Рафаэля Физиева Даниель Донченко в интервью NAIZADAI о бое Резников – Вартанян:

«Это будет яркий бой, это два спортсмена с высоким уровень. Для меня фаворит Артем, но ни в коем случае нельзя списывать со счетов Вартаняна»

«У Морозова и Жумагулова был долгий и тяжелый путь в UFC». Георгий Майсурадзе о тренировках в «Еркин Куш», профи дебюте

«Шавкат – настоящий чемпион». Чемпион мира по ММА Бекзат Жасия о тренировках с Рахмоновым, казакша курес и третьем бою в профи

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»