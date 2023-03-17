Рахмонов о подаренной после победы в UFC лошади: «Приятно, конечно»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о подаренной ему соотечественником-боксером Мадияром Ашкеевым лошади.

– У казахов есть обычай - почетным гостям, почетным людям лошадь дарить, чапан одевать. Приятно, конечно. Наша достопримечательность - это наша культура. В принципе, это обычное дело. Я рад, какой бы подарок не был. Кто что дарит. У кого-то что-то просить будет неправильно. Мы воспитанные люди. Даже, если какой-то маленький подарок, я очень рад, потому что человек от души делает.

– А что ты будешь с ней делать? Съешь или будешь кататься?

– Я не знаю. У нас есть «мясные» лошади, которых на соғым [заготовка мяса впрок – Sports.ru] режут, а есть скакуны - их не режут, на них просто катаются, в кокпар [казахская национальная игра – Sports.ru] играют. Я не видел, чтобы скакунов или лошадей для кокпара на мясо резали. Потому что их нельзя резать, так принято. Есть «мясные» лошади - их специально откармливают и потом пускают на мясо. А какого мне подарили, я не знаю. Я же не буду спрашивать: «Ты мне на мясо подарил или для езды?» (смеется).

– А когда ты его увидишь?

– Не знаю, он обещал. Но у казахов таких случаев много бывает - обещает, а потом ни его, ни лошади нет (смеется). Нет, Мадияр - очень серьезный спортсмен, серьезный человек. Он свое слово сдержит, я не сомневаюсь, – сказал боец в интервью «Вестнику ММА».

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