Нурберген Шарипов вернулся на победную тропу

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Нурберген Шарипов Спорт Казахстана

На турнире Mergen FC 4, который проходит в Атырау, завершился поединок между Нурбергеном Шариповым и Канатом Кельдибековым. 

Шарипов свой последний поединок проиграл в лиге АСА. В сегодняшнем же противостоянии победу по итогам трех раундов забрал казахстанский спортсмен.

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