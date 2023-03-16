Нурберген Шарипов вернулся на победную тропу

На турнире Mergen FC 4, который проходит в Атырау, завершился поединок между Нурбергеном Шариповым и Канатом Кельдибековым.

Шарипов свой последний поединок проиграл в лиге АСА. В сегодняшнем же противостоянии победу по итогам трех раундов забрал казахстанский спортсмен.

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