Рахмонов о титульном бое: «Конкуренция большая, наверно, через один поединок»

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Шавкат Рахмонов о сроках титульного боя:

«Конкуренция в моем весе большая. На чемпионский бой я, наверное, выйду через один поединок. Если дадут в ближайшее время, я, конечно, готов. Следующий поединок планирую в конце лета – начале осени»

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