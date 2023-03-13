Куат Хамитов о возвращении в октагон: «Будет Old School-ный ветеранский поединок»

Теги MMA Акоп Степанян Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов высказался о предстоящем бое с Акопом Степаняном:

«Акоп – старый волк, настоящий ветеран! Мы покажет зрелищный бой. Ждите в Атырау Old School-ный ветеранский поединок»

Бой Хамитов – Степанян пройдет 16 марта в Атырау.

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