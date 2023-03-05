Рахмонов о нокдауне в третьем раунде: «Пропустил, но не было такого, чтобы упасть»

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Шавкат Рахмонов в интервью Лоре Санко рассказал о перенесеном нокдауне в третьем раунде боя с Джеффом Нилом:

«В третьем я почувствовал, что пропустил, но не было такого, чтобы упасть, все понимал, в принципе. Такой был размен ударов: где-то он попадал, где-то – я, но я, конечно, больше попадал. Соперник – непростой, держалка такая – я таких редко встречал! Очень серьезный бой был. Я знал, что до конца буду, ни шагу назад не сдаваться, хоть я бы сдох там...»

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