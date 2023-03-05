Рахмонов о дальнейших планах: «Я не терминатор же»

Шавкат Рахмонов в интервью Лоре Санко рассказал о дальнейших планах:

«Я чуть-чуть отдохну сейчас. Не то чтобы устал. Этот бой был очень хорошим и не сказать, что мне было легко. И соперник непростой был. Я – тоже, не Терминатор же. С каждым разом все сильнее соперники. Я думаю, что Джефф Нил может подраться в топ-5 и выиграть, я уверен. Джефф – в хорошей форме, хороший крепкий пацан. Кто следующий для меня? У кого титул. Можно с Колби подраться, у него имя есть, если он захочет подраться – без проблем. Пока отдохнем, потом решим этот вопрос»

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