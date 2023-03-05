Президент лиги OPEN FC: «Верю, что Рахмонов сможет забрать пояс в 2023 году»

Президент лиги смешанных единоборств OPEN FC Александр Гурьянов после победы Шавката Рахмонова (17-0) над Джеффом Нилом (15-5) отметил, что от казахстанца зависит будущее ММА в стране.

«Шавкат – один из первых «громких» ребят из Казахстана в UFC. Благодаря его громким победам, сотни ребят из этой страны выступают по всему миру и заявляют о себе. Его победа над Джеффом Нилом сняла все вопросы о проходных соперниках или же ранней титульной гонке. Шавкат пропускал, был в тяжелых ситуациях, но забрал победу в третьем раунде. Я считаю, что он достойный будущий чемпион в полусреднем весе и верю, что он сможет забрать пояс в 2023 году!», – сказал Гурьянов в интервью MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Шавкат Рахмонов победил Джеффа Нила удушающим приемом в третьем раунде на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США).

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