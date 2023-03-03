Даурен Ермеков выступит на турнире URAL FC

Казахстанский боец, чемпион лиги Eagle FC Даурен Ермеков 25 марта проведет бой в Самаре в рамках турнира URAL FC

Даурен в июле выиграл Гамзата Хирамагомедова, после чего должен был в октябре драться с Фаридунном Одиловым, однако соперник снялся с боя.

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