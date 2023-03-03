Джефф Нил провалил взвешивание перед боем с Рахмоновым

Американец Джефф Нил не сумел уложиться в вес полусредней категории, показав 79,38 кг. Что окзалось почти на 2 кг больше, чем чуть ранее весы показали у Шавката Рахмонова.

Теперь, как минимум, Джеф заплатит процент от своего гонорара казахстанскому бойцу.

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