Джефф Нил провалил взвешивание перед боем с Рахмоновым

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Американец Джефф Нил не сумел уложиться в вес полусредней категории, показав 79,38 кг. Что окзалось почти на 2 кг больше, чем чуть ранее весы показали у Шавката Рахмонова.

Теперь, как минимум, Джеф заплатит процент от своего гонорара казахстанскому бойцу.

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