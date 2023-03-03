Артем Резников о бое Ган – Джонс: «Сирил – фаворит. Джонс заплыл жирком»

Финалист Гран-при ACA в легком весе Артем Резников поделился ожиданиями от поединка между Джоном Джонсом и Сирилом Ганом, который состоится в ночь на 5 марта на UFC 285.

«Ган – фаворит. Во-первых, Джон Джонс ровно три года не выступал. Во-вторых, это для него новая весовая категория. По фотографиям мы видим, что он не прибавил в мышечной массе. Он заплыл жирком. Если была бы мышечная масса, тогда было бы меньше уверенности в победе Гана. В-третьих, помимо того, что он заплыл жирком, последние поединки в полутяжелом весе он провел неуверенно. Борьба Джонсу помогала в полутяжелом весе, а тут совсем другая история. Поэтому Ган фаворит», – сказал Резников в интервью MMA.Metaratings.ru.

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