Рахмонов о спаррингах с Усманом: «Ничего особенного в нем нет»

Шавкат Рахмонов на пресс-конференции поделился впечатлениями от спаррингах с Камару Усманом:

«Какие впечатления после тренировки с Камару Усманом? Да, провели с ним одну тренировку. Что сказать? Обычный человек, ничего особенного в нем нет»

Рахмонов проведет бой с Джеффом Нилом 5 марта.

«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год

«Я тоже горячий!». Олимпийский чемпион Сапиев подрался с бойцом из команды Артема Резникова на турнире по Batyr Ball

Искусственный интеллект предсказал будущее казахстанского спорта: кто возьмет КПЛ, выиграет ли Рахмонов в UFC и когда завершит карьеру Головкин?