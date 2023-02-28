Алиби Идрис о бое Еренгаипов – Санлян Гекси: «У Диаса очень сильная борьба, он выиграет»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Экс-чемпион NAIZA, непобежденный Алиби Идрис о бое за оставленный титул в наилегчайшем весе между Диасом Еренгаиповым и китайцем Санлян Гекси:

«Я к сожалению, не видел соперника Диаса, но рекорд 14-1 у китайского бойца, достоин уважения. На тренировках мы с Диасом работаем над борьбой в стойке. У Диаса очень сильная борьба. Я не видел боев китайского спортсмена, но думаю, что Еренгаипов выиграет»

Этот поединок пройдет 18 марта в Астане на турнире NAIZA 50.

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