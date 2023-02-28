Камил Гаджиев о казахстанском ММА: «Есть NAIZA и Alash Pride, которые что бы не происходило делают свое дело»

Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев высказался о казахстанском ММА:

«Вообще в Казахстане половина людей, которые занимаются созданием турнира – авантюристы. Их я даже вспоминать не буду, у меня был разный опыт. Сейчас есть NAIZA. Я с удивлением обнаружил, что ей 10 лет, хотя они на слуху лишь в последние годы. Есть Alash Pride – организация, которой много лет. Чтобы не происходило, они есть, они делают турниры. Видно, что у нее были разные времена, но они свое дело делают, так как много казахстанских бойцов являются выходцами из этой лиги»

«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год

«Я тоже горячий!». Олимпийский чемпион Сапиев подрался с бойцом из команды Артема Резникова на турнире по Batyr Ball

Искусственный интеллект предсказал будущее казахстанского спорта: кто возьмет КПЛ, выиграет ли Рахмонов в UFC и когда завершит карьеру Головкин?