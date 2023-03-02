Эдуард Базров о бое Рахмонова и Нила: «Сейчас Шавкат в лучшей форме, чем был в январе»

Тренер DAR Team Pro Эдуард Базров сделал прогноз на бой Шавката Рахмонова и Джефа Нила:

«Мы хотим выиграть, не думаем о финишах, главное, чтобы в конце руку подняли Шавкату. Сейчас он в лучшей форме, чем был в январе. Будем переживать и ждать победу от него»

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