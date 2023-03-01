Жолдашбек о 5 миллионах: «Всегда мечтал порадовать маму»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Победитель гран-при NAIZA в наилегчайшем весе Султан Жолдашбек о том, куда уйдут выигранные пять миллионов тенге:

«Деньги уйдут в семью. Я всегда мечтал порадовать маму, чтобы она жила в достатке. Все говорят о наследии, победах, но надо быть честными, мы приходим сюда заработать, все здесь ради денег. Я дерусь ради того, что бы деньги были в семье, а наследие оно само приложится»

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