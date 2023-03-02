Карабала об интересе со стороны иностранных каналов: «Мы ведем переговоры с четырьмя компания из Латинской Америки, Европы, США и России»

Президент NAIZA Нурбек Карабала рассказал об интересе со стороны иностранных каналов к преобретению прав на турниры лиги:

«Нельзя сказать, что у местных каналов нет денег, но они не готовы платить за твой контент. Сейчас мы ведем переговоры с четырьмя компании – одна из Латинской Америки, одна из Европы, США и России. Наверно, в скором будущем объявим, когда будет решение. Но люди заинтересованы в приобретении контента, права на трансляцию»

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