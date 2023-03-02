Президент NAIZA рассказал о сумме затрат на один ивент

Президент NAIZA Нурбек Карабала рассказал о сумме затрат на один ивент лиги:

«У нас может быть до 7-8 партнером. Сейчас заключили с OLIMPBET большой контракт, таких еще в казахстанском ММА не было. Основные расходы – перелеты, продакшн, гонорары, организация ивентов. Свет, экраны и так далее выходят около 30 миллионов, перелеты до 20 миллионов. Сегодня один наш ивент стоит около 100 миллионов»

Впереди у NAIZA большой турнир в Астане 18 марта.

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