Президент NAIZA рассказал о сумме затрат на один ивент
Президент NAIZA Нурбек Карабала рассказал о сумме затрат на один ивент лиги:
«У нас может быть до 7-8 партнером. Сейчас заключили с OLIMPBET большой контракт, таких еще в казахстанском ММА не было. Основные расходы – перелеты, продакшн, гонорары, организация ивентов. Свет, экраны и так далее выходят около 30 миллионов, перелеты до 20 миллионов. Сегодня один наш ивент стоит около 100 миллионов»
Впереди у NAIZA большой турнир в Астане 18 марта.
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