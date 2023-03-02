Где и во сколько смотреть бой Рахмонов – Нил в Казахстане 5 марта

В воскресенье, 5 марта свой очередной бой в UFC проведет казахстанец Шавкат Рахмонов.

Бой пройдет в Лас-Вегас и станет третьим по значимости поединком вечера. Ориентировочное начало поединка 9:30 по времени Астаны.

Поединок, как и весь турнир будет в прямом эфире можно посмотреть на Матч ТВ для кабельных сетей, на канале Setanta Sport, а также по подписке UFC Fight Past

«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год

«Я тоже горячий!». Олимпийский чемпион Сапиев подрался с бойцом из команды Артема Резникова на турнире по Batyr Ball

Искусственный интеллект предсказал будущее казахстанского спорта: кто возьмет КПЛ, выиграет ли Рахмонов в UFC и когда завершит карьеру Головкин?