Рахмонов о Хабибе: «Мы стилистически разные, но есть чему поучиться»

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Шавкат Рахмонов о Хабибе Нурмагомедове:

«Ну, мы стилистически разные люди. У него чисто борьба и контроль. Ударка у него неплохая, но он всегда борется. Делает, что умеет. Конечно, у него много чему можно научиться — как он себя ведет, как переводит в партер, как держит. У него есть технические моменты, но в основном это выносливость, давление. И он с помощью этого соперников ставит в неудобное положение»

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