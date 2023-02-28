Алиби Идрис о победителе боя Адилов – Ахмаев: «90%, что бой завершится судейским решением»

Экс-чемпион NAIZA, непобежденный Алиби Идрис сделал прогноз на бой Санжара Адилова и Альберта Ахмаева:

«Я тренировался с ними обоими. Мы с Альбертом часто тренируемся в одном зале, с Санжаром я провел несколько тренировок, он очень сильный боец. У обоих очень сильная борьба. Но думаю, что Санжар будет доминировать в контроле, он сильнее физически. Уверен, что одним из решающих факторов станет функционалка. На 90%, что бой завершится судейским решением, так что, кто больше сделает за 3 раунда, тот и победит»

Этот поединок пройдет 18 марта в Астане на турнире NAIZA 50.

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