Алиби Идрис о своем будущем: «Решим вопрос с визой и начну искать варианты в Америке»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Алиби Идрис Спорт Казахстана

Непобежденный боец лиги NAIZA Алиби Идрис рассказал о своих планах по построению карьеры: «У меня сейчас проблема с визой, как только решим этот вопрос, отправлюсь в Америку тренировать и искать варианты. Пока вышли «Наше Дело», но нужно было подраться через неделю, я отказался. Хочу в марте в NAIZA или уже после Оразы вернусь»

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