Сергей Морозов о бое Рахмонов – Нил: «Желательно, чтобы Шавкат его удосрочил»

Боец UFC Сергей Морозов поделился своим мнением о бое Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:

«Я не хочу давать прогноз, но надеюсь, что Шавкат выиграет бой. Самое главное, чтобы без травм, чтобы со здоровьем было все хорошо. Желательно, чтобы удосрочил, продолжил свою победную серию из досрочных побед»

Поединок пройдет 5 марта.

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