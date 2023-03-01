Сергей Морозов о бое Рахмонов – Нил: «Желательно, чтобы Шавкат его удосрочил»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Сергей Морозов Спорт Казахстана

Боец UFC Сергей Морозов поделился своим мнением о бое Шавката Рахмонова и Джеффа Нила:

«Я не хочу давать прогноз, но надеюсь, что Шавкат выиграет бой. Самое главное, чтобы без травм, чтобы со здоровьем было все хорошо. Желательно, чтобы удосрочил, продолжил свою победную серию из досрочных побед»

Поединок пройдет 5 марта.

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