Джефф Нил назвал сильные стороны Рахмонова: «Приличная ударка и прекрасное кардио»

Джефф Нил оценил сильные стороны Рахмонова и назвал противоядие от них:

«Оценивая стиль Шавката, могу сказать, что у него приличная ударка. Важно отметить и прекрасное кардио, которое помогает ему постоянно прессинговать соперников. Но я просто считаю себя более сильным и быстрым бойцом. Я прекрасно понимаю, что он будет стараться перевести меня и удерживать на земле. В лагере мы с тренерами не делали акцент на защите от проходов, я это и так постоянно отрабатываю. Мы в принципе ничего сверхъестественного не делали в этом лагере — те же спарринг партнеры, те же отработки и нарабатывания. Да, в кэмпе участвовал Алекс Мороно, который имитировал для меня высокого соперника с длинными конечностями как у Шавката, но мы с ним и раньше тренировались вместе», — сказал в интервью Combat Sports on Fanatic View Нил.

Бой Нил – Рахмонов состоится 5 марта.

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