Главный судья NAIZA Нурбек Мунлык о решении по бою Амангельды – Жолдашбек: «Лицо Дастана было в крови»

Главный судья NAIZA Нурбек Мунлык прокомментировал решение по бою Дастана Амангельды – Султан Жолдашбек:

«Последний раунд был равный. Сула оказался свежее, лицо Дастана было в крови. Когда мы принимаем решение, мы убираем различные факторы – землячество, национальность и многое другое. Нам важно быть максимально справедливыми и объективными. Это решение не было предвзятым»

Султан выиграл единогласным решением судей.

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