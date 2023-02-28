Главный судья NAIZA Нурбек Мунлык о решении по бою Амангельды – Жолдашбек: «Лицо Дастана было в крови»
Главный судья NAIZA Нурбек Мунлык прокомментировал решение по бою Дастана Амангельды – Султан Жолдашбек:
«Последний раунд был равный. Сула оказался свежее, лицо Дастана было в крови. Когда мы принимаем решение, мы убираем различные факторы – землячество, национальность и многое другое. Нам важно быть максимально справедливыми и объективными. Это решение не было предвзятым»
Султан выиграл единогласным решением судей.
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